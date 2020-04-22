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الدوري الإنكليزي الممتاز

ساكو: "رفضت اللعب لبرشلونة وبايرن ميونيخ وأرسنال"

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تحدّث اللاعب الفرنسي مامادو ساكو عن رفضه اللعب مع برشلونة وبايرن ميونيخ وأرسنال وعن سبب اختياره فريق ليفربول.

REUTERS

مع صعوده للفريق الأول في باريس سان جيرمان الفرنسي، جلب مامادو ساكو اليه أنظار الأندية الأوروبية الكبرى إلا أنه اختار في 2013 الرحيل إلى ليفربول الإنكليزي قائلاً: "نعم رفضت اللعب لفريق برشلونة وأرسنال وبايرن ميونيخ وفضلت عليهم ليفربول".

وأضاف ساكو قائلاً: "ليفربول يملك تاريخاً كبيراً، إنه الفريق الذي حلمت بتقمص ألوانه". 

وأردف قائلاً: "كنت محظوظاً جداً لأنني تمكنت من اللعب 4 مواسم في الأنفيلد وجاورت فيهم لويس سواريز وكوتينيو وستيفن جيرارد". 

أما عن حلمه بالعودة إلى المنتخب الفرنسي، قال ساكو: "أنا سعيد جداً في لندن وأرغب في اللعب باستمرار مع كريستال بالاس حتى أبرهن لمدرب المنتخب بأنني أستحق اللعب مع فرنسا".

وأضاف مدافع كريستال بالاس: "أعلم أن هناك جملة من المدافعين الجيدين في فرنسا، لكنني لم أتقدم في السن كثيراً، أنا الآن في الـ30 من عمري وأطمح بشدة في العودة للمنتخب". 


 

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