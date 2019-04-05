ساري واثق من قدرة تشيلسي على التأقلم مع عقوبة منع التعاقدات

ويسعى ساري لإنهاء الموسم في المركز الرابع على الأقل في ترتيب الدوري الممتاز لضمان مشاركة فريقه في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وهو خامس حالياً برصيد 63 نقطة، تساوياً مع أرسنال الرابع والذي يملك مباراة مؤجلة.

ويواجه الفريق المملوك من الثري الروسي رومان أبراموفيتش، عقوبة فرضها بحقه الفيفا في شباط/فبراير الماضي لخرقه قواعد انتقالات اللاعبين القصّر، تقضي بمنعه من إبرام تعاقدات جديدة لفترتي انتقالات (صيف 2019 وشتاء 2020).

ورأى ساري في مؤتمر صحافي الجمعة أنّ فريقه قادر على تخطي آثار العقوبة، وذلك انطلاقاً من "ثقتي الكبيرة باللاعبين".

وأضاف: "لدينا العديد من اللاعبين الشبان الجيدين الذين يتحسن مستواهم (...) اذا كانوا قادرين على التحسن سنصبح فريقاً أفضل في المستقبل، أنا لست قلقاً بشأن السوق (الانتقالات)، أنا لدي ثقة بلاعبّي".

وأقر ساري بصعوبة الفترة المقبلة للنادي اللندني، لاسيما وأنّ مبارياته المتبقية محلياً تشمل مباراتين ضد ليفربول ومانشستر يونايتد.

وأوضح: "القسم الأخير من الموسم سيكون صعباً لكل فريق (...) كل ما علينا القيام به هو الكفاح والتفكير بمبارياتنا، علينا أن نقاتل حتى الدقيقة الأخيرة من المباراة الأخيرة، وألا ننظر لنتائج الفرق الأخرى".

وكشف ساري رغبته في الاحتفاظ بالمهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين الموسم المقبل، علماً بأنّ حظر التعاقدات يهدد بعرقلة رغبته في تحويل عقده بالإعارة من يوفنتوس بطل إيطاليا، الى ارتباط دائم مع تشيلسي.

ورداً على سؤال عما اذا كان يريد الاحتفاظ بالمهاجم الدولي السابق قال ساري "نعم بالطبع، لكن ذلك يرتبط بالنادي (تشيلسي) ويوفنتوس، والوضع غير واضح في الوقت الراهن".