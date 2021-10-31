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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإنكليزي الممتاز

زاها يتعرض لإهانات عنصرية عبر الإنترنت

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تعرض ويلفريد زاها مهاجم كريستال بالاس لإهانة عنصرية عبر الإنترنت ونشر اللاعب البالغ عمره 28 عاماً صوراً لبعض التعليقات المسيئة التي وجهت إليه بعد فوز فريقه على مضيفه مانشستر سيتي حامل اللقب 2-0 أمس السبت في الدوري الإنكليزي الممتاز.

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وتعرض زاها الذي أحرز الهدف الأول لفريقه في ملعب الاتحاد للعرقلة من جانب أيمريك لابورت ما تسبب في طرد مدافع مانشستر سيتي ببطاقة حمراء مباشرة في الوقت الإضافي للشوط الأول.  

وسبق أن تعرض اللاعب الإيفواري لإساءات عنصرية مماثلة عبر الإنترنت.  

ونشر زاها بعض الرسائل المسيئة التي وصلته عبر إنستغرام وطالب الشركات المسؤولة عن مواقع التواصل الاجتماعي بالتعامل مع المشكلة بجدية.  

وكتب زاها عبر إنستغرام "الهدف من هذه الرسالة ليس تلقي رسائل دعم أو تعاطف أو عبارات تعبر عن الاشمئزاز.. أنا هنا أطالب بحل المشكلة الفعلية".  

 وتعرض كثير من اللاعبين في الآونة الأخيرة لإساءات عنصرية عبر الإنترنت وخاصة في الدوري الإنكليزي الممتاز بينما طالبت كرة القدم الإنكليزية شركات الإنترنت ببذل المزيد من الجهد من أجل التصدي لهذه المشكلة.  

ويلفريد زاها الدوري الإنكليزي الممتاز كريستال بالاس مانشستر سيتي
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