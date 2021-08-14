ريال مدريد ينفي شائعات رغبته باللعب في الدوري الإنكليزي



وأفاد النادي الملكي أنّه "في ضوء المعلومات التي نشرتها صحيفة موندو ديبورتيفو اليوم (السبت)، حيث قيل أن نادينا درس خيار مغادرة الدوري الإسباني إلى الدوري الإنكليزي الممتاز، يرغب ريال مدريد في توضيح أن هذه المعلومات خاطئة تمامًا، بالإضافة إلى كونها سخيفة ومستحيلة".



وأضاف وصيف بطل الدوري الإسباني في الموسم الماضي أنّ هذه المعلومة "مجرد ذريعة لتعطيل الحياة اليومية لنادينا مرة أخرى".



ويستهل ريال مشواره في "لا ليغا" في الموسم الجديد على أرض منافسه ديبورتيفو ألافيس في وقت لاحق اليوم.



وكانت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عنونت في صفحتها الرئيسية أنّ "ريال مدريد (درس) خيار الانضمام إلى الدوري الإنكليزي الممتاز"، على خلفية فشل مشروع الدوري السوبر الأوروبي الذي كان النادي المدريدي أحد أكبر المروجين والداعمين له إلى جانب العديد من الأندية الأوروبية العملاقة.



كما وقفت إدارة ريال ضد الصفقة مع صندوق الاستثمار "سي في سي" لشراء نسبة 10 في المئة من رأس مال "لا ليغا"، بحسب ما جاء في الصحيفة المحلية، التي أكدت في التحقيق الذي نشرته السبت أنّ "نيّة ريال مدريد كانت معرفة ما إذا كان من الممكن التخلي عن الدوري الإسباني للانضمام إلى دوري كبير آخر، حيث سئم المسؤولون في النادي الأبيض من المشاكل والعصي التي يضعها خافيير تيباس (رئيس رابطة الدوري) باستمرار في عجلة القيادة، بحسب قولهم".



وأشارت الصحيفة الكاتالونية إلى أنّه: "من خلال هذا السيناريو، الدوري الذي يفضله فلورنتينو بيريس (رئيس ريال مدريد) ورفاقه المقربون هو الدوري الإنكليزي الممتاز، على الرغم من أنهم جمعوا أيضًا معلومات حول خيارات الانضمام إلى الدوري الإيطالي أو الألماني".