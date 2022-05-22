English
العربية
الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإنكليزي الممتاز

رياض محرز يحقق رقماً قياسياً جديداً

من قبل

عادل الدولي الجزائري رياض محرز الرقم القياسي لأكبر عدد من الألقاب للاعب إفريقي في الدوري الانكليزي الممتاز المسجل باسم الإيفواري ديدييه دروغبا برصيد 4 ألقاب.

Reuters

وتوّج محرز بلقب الـ"بريمرليغ" اليوم الأحد مع فريق مانشستر سيتي عقب الفوز على أستون فيلا 3-2.

وهو التتويج الثالث للدولي الجزائري بلقب الدوري مع الـ"سيتي" فيما قد نال شرف الحصول على هذا اللقب لأول مرة مع فريق ليستر سيتي في موسم 2015-2016. 
 

رياض محرز الدوري الإنكليزي الممتاز مانشستر سيتي
السابق ليدز يضمن بقاءه في الدوري الإن
اقرأ
ليدز يضمن بقاءه في الدوري الإنكليزي الممتاز
التالي يونايتد في الدوري الأوروبي رغم
اقرأ
يونايتد في الدوري الأوروبي رغم سقوطه أمام كريستال بالاس
ar

آخر الأحداث

آخر الأحداث

>