رياض محرز يحقق رقماً قياسياً جديداً

وتوّج محرز بلقب الـ"بريمرليغ" اليوم الأحد مع فريق مانشستر سيتي عقب الفوز على أستون فيلا 3-2.

وهو التتويج الثالث للدولي الجزائري بلقب الدوري مع الـ"سيتي" فيما قد نال شرف الحصول على هذا اللقب لأول مرة مع فريق ليستر سيتي في موسم 2015-2016.

