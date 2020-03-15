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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنكليزي الممتاز

روني يوجّه رسالة شديدة اللهجة للمسؤولين عن التأخر بإيقاف المسابقات

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قال قائد منتخب إنكلترا السابق واين روني ومهاجم ديربي كاونتي إنّ اللاعبين استخدموا كحقول تجارب قبل إيقاف المنافسات في إنكلترا بسبب فيروس كورونا.

AFP

واستغرب روني في مقال صحفي نشر على صنداي تايمز مسألة التأخر في إيقاف منافسات كرة القدم في إنكلترا موجهاً انتقادات لاذعة لسلطات كرة القدم.

وقال روني اليوم الأحد: "بقية الرياضات، التنس، الفورمولا وان، الركبي، الغولف، كرة القدم في دول أخرى كانت موقفة، بينما أخبرونا بأن نستمر".

وتابع: "أعتقد أنّ الكثيرين من لاعبي كرة القدم كانوا يتساءلون، هل الأمر يرتبط بالمال؟، لماذا ننتظر حتى يوم الجمعة؟، لماذا احتاج أرتيتا مدرب أرسنال إلى المرض من أجل أن نفعل الشيء الصحيح؟".

وتقرر إيقاف المنافسات في إنكلترا حتى الثالث من نيسان/أبريل المقبل ومن المنتظر أن يتم حسم مسألة مسيرة الدوري الممتاز يوم الخميس المقبل.

وأضاف روني: "بالنسبة للاعبين، الموظفين وعائلاتهم كان أسبوع مثيراً للقلق" مؤكداً شعوره بوجود نقص ما بالقيادة من قبل الحكومة والاتحاد الإنكليزي والدوري الإنكليزي.

واين روني
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