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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنكليزي الممتاز

روني يصف ضغوط خفض رواتب اللاعبين بـ"المخجلة"

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انتقد واين روني لاعب دربي كاونتي الحالي والقائد السابق لمنتخب انكلترا في تقرير نشرته صحيفة صنداي تايمز الضغوط التي يتعرض لها اللاعبون في بلاده من أجل خفض رواتبهم في ظل أزمة كورونا ووصفها بـ"المخجلة".

Reuters

وفي الأسبوع الماضي طالب وزير الصحة البريطاني مات هانكوك لاعبي الدوري الانكليزي الممتاز للعبة الشعبية بخفض رواتبهم في حين قالت رابطة البطولة أنها تجري محادثات مع اللاعبين بهدف خفض الرواتب بنسبة 30 في المئة. 

وكتب روني ”ما شهدناه في الأيام القليلة الماضية كان مخجلاً“. 

وأضاف روني ”أولاً وزير الصحة.. قال إنه يتعين على لاعبي الدوري الممتاز القبول بخفض رواتبهم. هل كان يائساً لهذا الحد من أجل تحويل الانتباه عن أسلوب تعامل حكومته مع الوباء“.

وتساءل روني عن سبب إقدام الرابطة على الإعلان بصورة علنية عن سعيها إلى خفض أجور اللاعبين أو تأجيلها بواقع 30 في المئة. 

وأردف روني ”يبدو أنها كانت تسعى لإحراج اللاعبين بهدف إجبارهم على القبول وأياً كانت الطريقة الي تنظر بها إلى الأمر فقد كنا أهدافاً سهلة“. 

وتوقفت كرة القدم الانكليزية إلى أجل غير مسمى في ظل تفشي الفيروس في حين أقدمت بعض الأندية ومنها ليفربول وتوتنهام هوتسبير على الاستغناء عن بعض العاملين في ظل استمرار الأزمة. 

وقال روني قائد ديربي كاونتي (شامبيونشيب) إن قرارات خفض الرواتب يجب أن تؤخذ على أساس فردي. 

ومضى روني قائلاً ”ربما يقول لاعب.. نعم يمكنني التنازل عن 30 في المئة من راتبي. وقد يقول لاعب آخر.. يمكنني التنازل عن خمسة في المئة من الراتب فقط. أنا لا أعتقد أن هذا سيسبب أي مشكلة داخلية في غرفة الملابس".

واين روني
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