رونالدو يشكر جماهير ليفربول لمواساته في حداده



وعند الدقيقة السابعة، وهو الرقم الذي يحمله رونالدو، وقف جمهور ليفربول في لفتة جميلة تصفيقاً لمدة دقيقة كتحية لابن البرتغالي الذي فارق الحياة، كما ظهرت قميصه في المدرجات فيما أنشدت الجماهير نشيد الفريق "يو ول نيفر ووك ألون" (لن تسير وحدك أبداً).



ونشر "سي آر 7" مقطع فيديو لتلك اللحظة في حسابه على إنستغرام الخميس، وعلّق عليه بالقول "عالم واحد... رياضة واحدة... عائلة عالمية واحدة. شكراً أنفيلد. لن ننسى أنا وعائلتي أبداً لحظة الاحترام والتعاطف هذه".

وكانت اللفتة مؤثرة جداً، ذلك لأن التنافس بين ليفربول ومانشستر يونايتد واحد من أشرس المنافسات في كرة القدم الإنكليزية.

وكان رونالدو أعلن الإثنين في منشور مشترك مع صديقته الأرجنتينية المولد عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيس، وفاة أحد توأميه الحديثي الولادة في منشور على تويتر.

وأضاف الثنائي الذي أعلن في نهاية العام الماضي أنه كان يتوقع ولادة توأمين "فقط ولادة ابنتنا الصغيرة تمنحنا القوة لنعيش هذه اللحظة بقليل من الأمل والسعادة".

وصاحب الكرة الذهبية خمس مرات، البالغ من العمر 37 عاماً، والد لأربعة أطفال، بينهم ثلاثة قبل لقائه برودريغيس، من أمهات مجهولات الهوية.