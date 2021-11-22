رونالدو: "أولي إنسان رائع"

وأقالت إدارة "الشياطين الحمر" سولشار بعد الخسارة المذلة أمام واتفورد 1-4 والتي تلت خسائر قاسية أيضاً في الآونة الأخيرة، أبرزها أمام ليفربول الغريم التقليدي صفر-5 في معقل أولد ترافورد وأمام الجار مانشستر سيتي صفر-2 على أرضه أيضا.

وقال رونالدو على تويتر متحدثا عن سولشار "لقد كان مهاجمي (زميلي) عندما جئت الى مانشستر يونايتد للمرّة الأولى وكان مدرّبي منذ عودتي إلى صفوف الفريق. لكن الأهم من ذلك كله، ان أولي هو إنسان رائع. أتمنى له كل الخير بكل ما سيقوم به في حياته. حظاً سعيداً يا صديقي! انت تستحقه!".

وكان رونالدو عاد الى صفوف مانشستر يونايتد خلال الموسم الحالي، وعلى الرغم من تسجيله 9 أهداف في 13 مباراة في مختلف المسابقات، فإنه لم يجنّب فريقه التقهقر في سلم ترتيب الدوري المحلي في الآونة الأخيرة.

وسيتولى لاعب وسط مانشستر يونايتد السابق وأحد مساعدي سولشار، مايكل كاريك مهمة الإشراف على الفريق في مبارياته المقبلة في الوقت الذي يبحث فيه النادي عن مدرب يقود الفريق حتى نهاية الموسم، بحسب بيان رسمي صادر عن النادي الشمالي العريق.

ويتخلف مانشستر يونايتد الذي يحتل المركز الثامن في الدوري المحلي بفارق 12 نقطة عن تشيلسي المتصدر، ويستعد مباراة بالغة الأهمية خارج ملعبه ضد فياريال الإسباني في دوري أبطال أوروبا.