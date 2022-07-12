رودريغو باقٍ في مانشستر سيتي حتى عام 2027

وقال رودريغو البالغ من العمر (26 عاماً) لموقع النادي الرسمي: "الانضمام إلى سيتي في عام 2019 هو أفضل قرار اتخذته في مسيرتي المهنية، لقد أحببت كل ثانية. لقد كان المشجعون رائعين معي، وأشعر بأنني مدعوم تماماً من النادي والمدرب يدفعني كل يوم".

وأضاف: "لقد تحسنت كثيراً كلاعب، أود أن أشكر بيب وجميع العاملين في الغرف الخلفية على مساعدتهم. إنهم ملتزمون تماما بمساعدتي لأصبح أفضل لاعب يمكن أن أكون، وأنا أقدر عملهم الشاق".

وتابع: "لقد كنا ناجحين للغاية منذ أن جئت إلى هنا، وهو أمر يجعلني فخوراً بشكل كبير. ولكن لكي أكون صادقاً، فقد جعلني هذا النجاح أكثر جوعاً. بمجرد أن تبدأ بالفوز بألقاب كبيرة، لا تريد التوقف".

وختم حديثه بالقول: "أشعر أن السيتي يقدم لي أفضل فرصة للفوز بالألقاب ولهذا السبب أنا سعيدٌ جداً للبقاء هنا لفترة أطول".

إحصائيات رودري في كل موسم كما نشرها موقع سيتي:

موسم 2019-2020

عدد المباريات: 52

عدد الدقائق: 3679 دقيقة

الأهداف: 4

التمريرات الحاسمة: 2

موسم 2020-2021

عدد المباريات: 53

عدد الدقائق: 3991 دقيقة

الأهداف: 2

التمريرات الحاسمة: 5

موسم 2021-2022

عدد المباريات: 46

عدد الدقائق: 3926 دقيقة

الأهداف: 7

التمريرات الحاسمة: 2