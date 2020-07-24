رودجرز يرمي الضغوط على مانشستر يونايتد

ويعتمد مانشستر يونايتد على المكافآت المالية السخية التي يحصل عليها مقابل الظهور في أرفع مسابقة للأندية في أوروبا.



ويتأخر ليستر سيتي صاحب المركز الخامس بنقطة واحدة عن يونايتد وسيضمن إنهاء الموسم في المربع الذهبي حال فوزه على مانشستر في ملعب كينغ باور يوم الأحد في آخر مباراة هذا الموسم بالدوري الإنكليزي الممتاز.



وتدخل نتيجة مباراة تشيلسي أمام ولفرهامبتون واندرارز في حسابات مصير يونايتد أو ليستر في دوري أبطال أوروبا.



وإذا خسر تشيلسي ويونايتد سيتأهل الأخير بفارق الأهداف منطقياً، بينما سينهي ليستر الموسم في المركز الرابع بفارق الأهداف (في حال تعادله وخسارة تشيلسي) وسيعود لدوري الأبطال لأول مرة في ثلاث سنوات.



وأبلغ رودجرز الصحفيين: "يوجد اختلاف، نتوق للتأهل لدوري الأبطال لكن فريقاً بحجم مانشستر يونايتد يجب أن يشارك في البطولة، عندما يكون انفاق النادي بهذا الحجم، فإنه يحتاج إلى التأهل.



وتابع: "نرغب في التأهل لكن إذا لم يحدث فإننا سنشعر بأنّ الموسم كان جيداً أيضاً".