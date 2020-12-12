رودجرز يتوقع رحيل غراي عن ليستر سيتي



وشارك غراي (24 عاماً) في 168 مباراة في كل المنافسات منذ انضمامه إلى ليستر سيتي قادماً من برمنغهام سيتي في 2016 لكنه كان خارج حسابات المدرب رودجرز في الموسم الحالي وكانت أخر مشاركة له في المباراة التي انتهت بهزيمة الفريق 2-صفر أمام أرسنال اللندني في كأس رابطة المحترفين المحلية في أيلول/ سبتمبر الماضي.

وقال رودجرز قبل مباراة فريقه في الدوري المحلي أمام ضيفه برايتون الأحد "من الواضح تماماً أن ديماري يتطلع للرحيل عن النادي، دائماً كان تعامله مع التدريبات على أعلى مستوى وكان سلوكه احترافياً بامتياز لكنه في هذه المرحلة من مسيرته الاحترافية ربما يحتاج إلى انطلاقة جديدة بعد أن أمضى وقتاً طويلاً هنا دون أن يضمن مكاناً في التشكيلة الأساسية".

وأضاف المدرب: "سأظل دوماً أحترمه حتى آخر يوم له في صفوف فريقنا وستظل أمامه فرصة هنا ولن أستغني عنه. لكن من الواضح أنه يريد الانتقال لمكان آخر في الموسم المقبل".