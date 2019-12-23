رودجرز: مباراتنا مع ليفربول المعيار الحقيقي لمكانتنا

وخسر ليستر سيتي، صاحب المركز الثاني، 2-1 أمام ليفربول في أنفيلد في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي حينما أحرز جيمس ميلنر هدفاً

من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وقال رودجرز إنه يأمل في أن تمثل الجماهير دافعاً للاعبين أمام ليفربول الذي لم يخسر أي مباراة في الدوري حتى الآن.

وأضاف رودجرز، مدرب ليفربول السابق، للصحفيين "إنها مباراة صعبة اخرى بالنسبة لنا لأن ليفربول أحد أكثر الفرق ثباتا في الأداء منذ فترة طويلة. لكن سنخوض المباراة على ملعبنا ونريد أن نظهر قدراتنا الحقيقية. المباراة ستكون مقياساً حقيقياً لقدراتنا واختباراً لنا.

وأضاف "قدمنا أداءً جيداً في أنفيلد وكنا نستحق الخروج بنقطة التعادل من هذه المباراة. نلعب على أرضنا والمؤازرة الجماهيرية ستساعدنا".

وقلصت الهزيمة 3-1 أمام مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث يوم السبت الماضي الفارق بين الفريقين إلى نقطة واحدة فقط بينما يتأخر

ليستر بفارق عشر نقاط عن ليفربول. وقال رودجرز إنه لا يفكر في الصراع على اللقب.

وأوضح رودجرز "يوجد بالفعل فارق في النقاط يصعب تقليصه قياساً إلى عدد النقاط التي فقدها ليفربول حتى الآن. لا يزال أمامنا

الكثير لنصل إلى المستوى المنشود، لدي وجهة نظر فيما حققناه. نحترم ما وصلنا له. كنا نواجه مانشستر سيتي الذي يعتبر أحد أكبر الأندية. حينما يلعبون بهذا الأداء يصعب للغاية على أي فريق مجاراتهم".

وختم "تميز لاعبو ليستر سيتي بالبراعة. نحتل المركز الثاني وتأهلنا للدور قبل النهائي لكأس رابطة الأندية الإنكليزية. نبذل دائماً قصارى جهدنا ونحاول تقديم أداء يظهر مدى التطور الذي وصلنا له".