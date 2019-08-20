ركلة جزاء بوغبا تثير الجدل في مانشستر يونايتد

وأهدر بوغبا ركلة الجزاء التي تسبب بها بنفسه بعدما عرقله كونور كودي، عندما كان التعادل الايجابي 1-1 سيد الموقف بين الفريقين حيث نجح الحارس البرتغالي روي باتريسيو في صد الكرة، وفوت على فريق "الشياطين الحمر" فرصة تحقيق فوزه الثاني توالياً بعدما كان اكتسح على أرضه في الافتتاح تشلسي برباعية نظيفة.

وحرم اللاعب الفرنسي فريقه من اعتلاء صدارة الدوري للمرة الأولى منذ 695 يوماً، بحسب صحيفة "ليكيب الفرنسية".

وكان بوغبا الذي أهدر ركلته الرابعة منذ بداية الموسم المنصرم، طلب من زميله المهاجم ماركوس راشفورد أن يسدد بنفسه ركلة الجزاء، على الرغم من أن الأخير نجح في ترجمة ركلة جزاء إلى هدف في مرمى تشيلسي الاسبوع الماضي.

وعلق سولسكاير على هذه الحادثة بالقول "الاثنان اخترتهما لتنفيذ ركلات الجزاء والامر عائد لهما للاختيار بينهما"، مضيفاً "في بعض الأحيان يشعر اللاعبون بثقة للتسديد، وبوغبا سجل لنا الكثير من ركلات الجزاء لكن اليوم (الإثنين) قام روي باتريسيو بصدة رائعة".

وأضاف "امتلك الاثنان الثقة. أحب اللاعبين الذين يتمتعون الثقة والشعور +أن بامكاني فعل ذلك+".

ولم تمر هذه الحادثة مرور الكرام بالنسبة لقائد يونايتد السابق ومحلل شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية غاري نيفيل، إذ أصر على ضرورة أن يحل سولسكاير هذه المعضلة قبل المباراة المقبلة لفريقه.

في المقابل كشف راشفورد أن بوغبا طلب منه تنفيذ ركلة الجزاء، وهو وافق على ذلك.

وشرح المهاجم الانكليزي ما حصل قائلاً "أراد بول (بوغبا) تنفيذ الركلة، الأمر بهذه السهولة، أي لاعب بإمكانه أن يهدر ركلة جزاء، وقد سجل لنا العديد منها ومن الطبيعي أن يهدر واحدة".

العنصرية تحضر

وواجه بوغبا مرة جديدة العديد من العبارات العنصرية بعد إهداره لركلة جزاء على وسائل التواصل الاجتماعي الأمر الذي دفع العديد من رفاقه للدفاع عنه وانتقاد أصحاب تلك العبارات.

وغرّد مغواير عن الألفاظ العنصرية التي صدرت من بعض المغردين على تويتر: "مثير للاشمئزاز" مطالباً بتشديد الإجراءات قبل فتح أي حساب على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي ذات السياق قال راشفورد إنّ مانشستر يونايتد عائلة واحدة وإنّ بوغبا جزء كبير من هذه العائلة مشيراً إلى أنّ الهجوم عليه هو هجوم على مانشستر يونايتد ككل.

سولسكاير راض عن الشوط الأول

ورأى سولسكاير أنّ فريقه قدم "اداءً ناضجاً في الشوط الأول، لكننا تراجعنا في الشوط الثاني، نحن نتطور، ونحن فريق شاب سيتعلم، وقد تعلمنا اليوم على أرض الملعب".

من ناحية أخرى رفض سولسكاير استبعاد إمكانية مغادرة المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيس قبل إقفال فترة الانتقالات الصيفية في القارة الأوروبية، علماً أن الأخير ارتبط اسمه بانتقال محتمل إلى إنتر ميلان الايطالي وغاب عن مباراة فريقه أمام ولفرهامبتون.

وأكد المدرب النروجي: "ما زال هناك بضعة أسابيع على إقفال سوق الانتقالات وما زالت هناك فرصة"، كاشفاً "أظهرت بعض الأندية اهتمامها بأليكسيس، لذا سنرى ماذا سيحصل".