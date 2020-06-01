رسمياً: يونايتد يمدّد عقد استعارته للنيجيري إيغالو

وكان من المقرر أن ينتهي عقد استعارة إيغالو في ٣١ مايو غير أنّ النجاح في التمديد سيسمح له بتعزيز كتيبة "الشياطين الحمر" حتى ٣١ يناير ٢٠٢١، وبالتالي استئناف الموسم في الموعد المبدئي المقرر لع في 17 حزيران/يونيو الحالي بعد توقف منذ آذار/مارس بسبب فيروس كورونا.

ووقع إيغالو ٤ أهداف بقميص يونايتد في ٣ مواجهات بدأها أساسياً من مجموع ثماني خاضها وكانت في مرمى كل من كلوب بروج ودربي كاونتي (هدفان) ولاسك، وذلك منذ أن انضم إليهم في 31 كانون الثاني/يناير الماضي حين أصبح أول لاعب نيجيري يدافع عن ألوان الفريق، والإفريقي السابع فقط في تاريخ النادي.

وفي حديث له الأسبوع الماضي كضيف على برنامج بالتلفزيون الرسمي ليونايتد، أشاد المدرب النرويجي أولي غونار سولسكاير بإيغالو، شاكراً شنغهاي غرينلاند شينهوا الذي "كان رائعاً تجاهنا بالسماح له (إيغالو) بالدفاع عن ألوان فريق أحلامه. كان حلماً بالنسبة له ونأمل أن ينهي ما بدأه والفوز معنا بكأس".

وينافس يونايتد من أجل الحصول على أحد المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وكان يحتل المركز الخامس في الدوري الممتاز قبل توقفه في آذار/مارس، بفارق ثلاث نقاط عن تشلسي الرابع.

كما أنه ما زال ينافس على لقب مسابقتي الكأس المحلية والدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، ووصل في الأولى إلى الدور ربع النهائي حيث يلتقي نوريتش سيتي في 27 أو 28 حزيران/يونيو بحسب الموعد المبدئي، فيما قطع شوطاً كبيراً في الثانية نحو ربع النهائي بفوزه الكاسح في ذهاب الدور الثاني على لاسك النمساوي بخماسية نظيفة.