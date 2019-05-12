رسمياً فان دايك أفضل لاعب في الدوري الممتاز

ونال فان دايك مكافأة مستواه الملفت مع ليفربول هذا الموسم بمنحه جائزة أفضل لاعب في موسم 2018 – 2019، إذ يملك فريقه فرصة الفوز بلقب الدوري الممتاز مساء اليوم الأحد.

وهنأ ليفربول في صفحته الرسمية على تويتر عبر الإنترنت نجمه الهولندي، علماً أن فان دايك هو أول مدافع يحصل على الجائزة منذ أن توّج بها البلجيكي فينسنت كومباني قائد مانشستر سيتي في 2011-2012.

واختارت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز فان دايك ليكون أفضل لاعب بسبب المستوى الثابت طوال الموسم وهو ما جعل ليفربول يتلقى هزيمة واحدة فقط في مسيرته بالدوري، إضافة لكونه الفريق الأقل تلقياً للأهداف بالاشتراك مع مانشستر سيتي قبل جولة من النهاية (22 هدفاً).

وتعرّض ليفربول لبعض الانتقادات عند تعاقده مع فان دايك السنة الفائتة بمبلغ وقدره 75 مليون جنيه إسترليني، لكن الجميع بات يشيد بالصفقة حالياً خاصة وأنّ كلوب وجد حلولاً لمشاكله الدفاعية بضم الصخرة الهولندية.