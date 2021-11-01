رسمياً: توتنهام يقيل مدربه نونو إسبيريتو وكونتي يقترب من خلافته

Club announcement. — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) November 1, 2021

وذكر توتنهام في بيان له: "يمكن للنادي أن يعلن اليوم إعفاء نونو إسبيريتو سانتو وطاقمه الفني المؤلف من إيان كاثرو وروي باربوسا وأنطونيو دياز من مهامهم".

وقال فابيو باراتيسي، المدير العام لكرة القدم في النادي: "أعرف مدى رغبة نونو وطاقمه التدريبي في تحقيق النجاح، ويؤسفني أنه كان علينا اتخاذ هذا القرار".

وأضاف "نونو رجل نبيل حقيقي وسيُرحب به دائمًا هنا. نود أن نشكره وطاقمه التدريبي ونتمنى لهم التوفيق في المستقبل".

وأكد النادي أنه سيعلن في الوقت المناسب الكادر التدريبي الجديد للفريق الأول.

وعُين نونو مدرباً للسبيرز في الثلاثين من حزيران/ يوليو الماضي وقاد الفريق في 17 مباراة حقق الفوز في 8 وتعادل وخسر 7.

ويحتل توتنهام المركز الثامن على لائحة ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز؛ برصيد 15 نقطة بعد مرور 10 مباريات فاز بنصفهم وخسر نصفهم الآخر.

وبدأ نونو موسمه بشكل جيد بالفوز في مبارياته الثلاث الأولى في الدوري المحلي بينها الافتتاحية ضد مانشستر سيتي حامل اللقب الموسم الماضي، لكنه مني بعد ذلك بخمس هزائم في آخر سبع مباريات، آخرها ضد مانشستر يونايتد على أرضه 0-3 السبت.

وكان سانتو أشرف على تدريب وولفرهامبتون وصعد به إلى مصاف أندية النخبة عام 2018 وحقق المركز السابع في أوّل موسمين له في الدرجة الممتازة، قبل أن يتراجع الى المركز الثالث عشر في الموسم الماضي.

ودأب توتنهام على التواجد ضمن المراكز الأربعة الاولى بإشراف مدربه السابق الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو (مع باريس سان جيرمان الفرنسي حالياً) وبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2019، لكنه لم يفز بأي لقب منذ عام 2008.

ومن أبرز الاسماء المرشحة لخلافة سانتو، الايطالي أنتونيو كونتي.