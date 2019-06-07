رسمياً.. أرسنال يؤكد رحيل ويلبيك

ونشر ارسنال على موقعه الرسمي بيانا مقتضبا جاء فيه "نشكرهم جميعا على مساهماتهم للنادي ونتمنى لهم كل النجاح في المستقبل".

وانضم ويلبيك (28 عاما) الى نادي "المدفعجية" عام 2014 قادما من مانشستر يونايتد، واحرز معه كأس انكلترا عامي 2015 و2017 ودرع المجتمع (2017) بقيادة المدرب السابق الفرنسي ارسين فينغر.

ولاحقت لعنة الاصابات ويلبيك، آخرها تعرضه لكسر في الكاحل أمام سبورتنغ لشبونة في مسابقة الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" في 8 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وقد فوت ارسنال فرصة الفوز باللقب القاري بخسارته في المباراة النهائية امام مواطنه تشلسي 1-4.

ولم يفصح ارسنال عن الوجهة المستقبلية لمهاجمه، علما بأن ويلبيك كرم من رئيس النادي تشيبس كيزويك على هامش المباراة الاخيرة لارسنال على ملعب "الإمارات ستاديوم" أمام برايتون في الدوري الممتاز.