رسالة مؤثرة من كلوب لمشجعي ليفربول في ذكرى هيلسبره

وتصادف اليوم الأربعاء الذكرى 31 لوفاة 96 شخصاً، خلال مباراة ليفربول ونوتنغهام فورست في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي، يوم 15 نيسان/ إبريل 1989.

قبل 31 عامًا، فقد 96 طفلًا وإمرأة ورجلًا حياتهم في هيلزبره.

لن ننساهم وقلوبنا مع العائلات والناجين وكل المتضررين من المأساة. pic.twitter.com/uFixQPpUfE — لـ يـ فـ ر بـ و ل (🏠) (@LFC_Arabic) April 14, 2020

وكانت مجموعة دعم عائلات الضحايا قد خططت لتنظيم حفل تأبين في أنفيلد يوم الأربعاء، لكن جائحة كورونا أجبرت المجموعة على تأجيل ذلك، ما جعل كلوب يحرص على توجيه رسالة لهؤلاء الذين فقدوا أحبابهم.

وقال كلوب في مقطع فيديو نشره ليفربول على تويتر : "اليوم، هو أهم ذكرى في تاريخ النادي".

وتابع "كنا نخطط لأن نكون سوياً اليوم في آنفيلد، لكن الظروف الراهنة حرمتنا من ذلك، الشيء الوحيد الذي يمكن الوثوق فيه، هو أننا سوياً بأفكارنا ومشاعرنا".

وختم المدرب الألماني حديثه "لكم منا صلواتنا ودعائنا وحبنا. لن تسيروا وحدكم أبداً".

كما نشر جوردان هندرسون قائد ليفربول رسالة فيديو عبر صفحة تويتر الخاصة بالنادي ضمن الموضوع ذاته.

وقال لاعب خط وسط منتخب إنكلترا "كان من المفترض، أن نكون معاً في أنفيلد تكريماً لحياة 96 شخصاً ذهبوا لمشاهدة مباراة كرة قدم ولم يعودوا إلى بيوتهم قط".

وأضاف: "إن عدم قدرتنا على القيام بذلك سيجعل هذه الذكرى السنوية صعبة بشكل خاص على عائلات الضحايا والناجين من الكارثة".

وأضاف: "أنا لست جيداً في إلقاء الخطب، ولكن بالنيابة عن جميع اللاعبين في ليفربول، أريد فقط أن أخبر كل المتضررين أنك في أفكارنا اليوم".

وختم قائد الريدز: "كما كان الحال دائماً نحن معاً بالروح، حتى لو لم نتمكن من التواجد معاً بشكل شخصي. فلن تمشي وحدك أبداً"

والتزم لاعبو ليفربول والموظفون والمشجعون دقيقة صمت في تمام الساعة 15:06 بتوقيت غرينتش اليوم الأربعاء، وهو الوقت الذي توقفت فيه المباراة ضد فورست.