رانغنيك يتحدّث عن وضعية رونالدو قبل ملاقاة توتنهام

غاب رونالدو عن الخسارة المذلّة 4-1 في معقل الجار والغريم مانشستر سيتي الأسبوع الماضي بسبب إصابة في الورك.

وأشارت التقارير إلى أن ابن الـ37 عامًا سافر إلى البرتغال بدلاً من البقاء في مانشستر ومساندة زملائه في الديربي، ما أثار التكهنات بشأن عدم سعادته في أولد ترافورد.

عاد رونالدو هذا الموسم إلى يونايتد بعد رحيله في العام 2009 إلى ريال مدريد الإسباني وبدا غير راضٍ عقب إبقائه على دكة البدلاء مرات عدة.

وردًا على سؤال خلال المؤتمر الصحافي عقده الجمعة على هامش المباراة عما إذا كان رونالدو سعيدًا، قال رانغنيك "لا أعرف، لم أسأله ما إذا كان سعيدًا في مانشستر يونايتد، في هذا النادي".

وتابع "بالنسبة لي، من المهم أنه جاهز بدنيًا مجددًا وعاد إلى التمارين أمس (الخميس). سنرى بأي تشكيلة وأي فريق سنلعب مباراة الغد".

يتصدر "سي آر 7" الذي وصل من يوفنتوس الإيطالي الصيف الماضي ترتيب الهدافين مع "الشياطين الحمر" هذا الموسم في جميع المسابقات مع 15 هدفًا، ولكنه سجل هدفًا واحدًا في مبارياته العشر الأخيرة ليتراجع يونايتد إلى المركز الخامس في الدوري.

ورفض رانغنيك التوضيح ما إذا سافر رونالدو إلى البرتغال "من غير المهم أن ننظر للخلف وما حصل في الأيام الستة أو السبعة الأخيرة"، مضيفًا "بالنسبة لي، ما يهم هو ما يحصل اليوم وغدًا. بالنسبة لي، من غير المهم أن ندخل في كل ذلك مجددًا".

وتابع "المهم أنه وإيدي (كافاني) عادا إلى التمارين وجاهزان ليوم غد".

وفي رصيد يونايتد 47 نقطة في الدوري متقدماً بفارق نقطتين عن توتنهام السابع، إلا أنّ النادي اللندني يملك مباراتين مؤجلتين.

