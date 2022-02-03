رانغنيك يتحدّث عن خفايا بقاء لينغارد في مانشستر يونايتد

وكانت الشرطة البريطانية ألقت القبض على غرينوود ابن العشرين عاماً الأحد للاشتباه بـ"اغتصاب واعتداء" على امرأة بعد انتشار صور وفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي. وأبقي قيد التوقيف مرة أخرى الثلاثاء للاشتباه في اعتداء جنسي وتهديد بالقتل.

واستهل مانشستر يونايتد المؤتمر الصحافي عشية مباراة الفريق مع ميدلزبره في كأس إنكلترا، بالقول إن الألماني لن يجيب على أي أسئلة بشأن غرينوود الذي أُطلق سراحه بكفالة الأربعاء مع تواصل تحقيق الشرطة.

وأصر رانغنيك على أن يونايتد عاش أسبوعاً "طبيعياً" من التدريبات قبيل مواجهة الدور الرابع من الكأس الجمعة، رغم قضية غرينوود.

وقال رانغنيك "من الواضح كما أعتقد، أنه كان موضوعاً متناقلاً داخل الفريق، لكنهم جميعاً بَشر وكان مايسون جزءاً من المجموعة إلى ما قبل الاستراحة".

وأضاف "لكن كما قلت، كان أسبوعاً جيداً من التدريبات. تمكّنا من التدرّب في ظروف عادية ونتطلع إلى المباراة غداً".

وقال رانغنيك إن عدم توفّر غرينوود لعب دوراً في قرار الإبقاء على لينغارد الذي أراد الرحيل قبل إغلاق فترة الانتقالات الشتوية الاثنين، وكان اسمه مرتبطاً بعملية انتقال على سبيل الإعارة إلى نيوكاسل.

وأردف "كانا شيئين. الأول أننا واجهنا مشكلة مع مايسون غرينوود كما هو واضح، وكوننا في الوقت الحالي من دون لاعب لعب بانتظام في الأسبوعين الماضيين. ومن ناحية أخرى، لم يتمكن النادي من التوصل إلى اتفاق مع أي ناد آخر".

وكشف الألماني أن لينغارد الذي كافح من أجل المشاركة مع اليونايتد، مُنح عطلة نهاية الأسبوع لتصفية ذهنه بعد فشل انتقاله.

وأضاف "لقد سألني أنا والنادي عما إذا كان بإمكاننا منحه يومين إجازة فقط لتصفية ذهنه وسيعود إلى المجموعة، على ما أعتقد الاثنين المقبل، سيعود للتدريب ومن ثم سيكون جزءاً منتظماً من التشكيلة مجدداً".

غير أنه من المقرر أن يكون لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا (28 عاماً)، ضمن تشكيلة مباراة ميدلزبره على ملعب "أولد ترافورد".

ولم يشارك بوغبا الذي ينتهى عقده مع يونايتد في حزيران/يونيو 2022، منذ مواجهة أتالانتا الإيطالي في دوري أبطال أوروبا في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بعد تعرضه لإصابة في الفخذ مع منتخب فرنسا خلال التمارين في الثامن من الشهر نفسه ضمن تصفيات مونديال 2022.

وقال رانغنيك "سيكون بول ضمن المجموعة. قد يكون حتى في التشكيلة الأساسية".