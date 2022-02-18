رانغنيك يؤكد استمرار ماغواير في حمل شارة قائد يونايتد

ولعب تواضع أداء ماغواير دوراً في تردّي نتائج يونايتد هذا الموسم، وقد زعمت وسائل إعلام محلية بأن رونالدو، العائد إلى الفريق هذا الموسم قادماً من يوفنتوس الإيطالي، يشكك بأحقية قلب الدفاع في حمله شارة القائد، وهو أمر نفى الأخير صحته الجمعة ثم جاء دور مدربه رانغنيك للتأكيد بأن شيئاً لن يتغيّر من ناحية القيادة حتى نهاية الموسم.

وقال رانغنيك قبل المباراة المقررة في ملعب ليدز الأحد ضمن منافسات الدوري الممتاز "هذا محض هراء. لم أتحدث أبداً مع أي لاعب بشأن تغيير محتمل في القيادة. لم يكن الأمر مطروحاً أبداً بالنسبة لي".

وتابع "أنا من يقرر من هو القائد، وبالتالي ليس هناك أي سبب يدفعني للحديث عن الأمر مع أي شخص آخر. هاري ماغواير قائدنا وسيبقى قائدنا حتى نهاية الموسم".

وتولى أغلى مدافع في العالم قيادة "الشياطين الحمر" منذ كانون الثاني/يناير 2020 بقرار من المدرب السابق النرويجي أولي غونار سولشار، وذلك بعد خمسة أشهر من وصول ماغواير إلى "أولد ترافورد" من ليستر سيتي مقابل 80 مليون جنيه استرليني.

وقبل النفي الصادر عن رانغنيك، قال ماغواير نفسه على تويتر "لقد رأيت الكثير من التقارير غير الصحيحة بشأن هذا النادي، وهذا (تقرير) آخر. لن أبدأ بالتعليق على كل شيء كُتب، لكني بحاجة لتوضيح هذا الأمر. نحنا يونايتد ومركزون على الأحد (مباراة ليدز)".