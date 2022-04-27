رانغنيك: آمال يونايتد بالمركز الرابع "غير واقعية"

يواجه غدا الخميس مانشستر يونايتد فريق تشيلسي في مباراة مقدمة من الجولة 37 للدوري الإنكليزي الممتاز.

وقال رانغنيك خلال المؤتمر الصحافي "لا أعتقد أنه من المنطقي الآن الاستمرار في التحدث والتكهن بشأن دوري أبطال أوروبا. علينا أن نكون واقعيين".

وتابع "حتى لو فزنا بالمباريات الأربع المتبقية، فإن الأمور ليست في أيدينا. ولكن ما هو في أيدينا هو الأسلوب الذي نلعبه ومستوى الأداء. حتى من المهم للموسم المقبل أن ننهي الحالي بأفضل طريقة ممكنة".

وأكد الالماني الذي سيبقى في أولد ترافورد للعب دور استشاري بعد قدوم الهولندي إريك تن هاغ من أياكس أمستردام اعتبارًا من الموسم المقبل، أن يونايتد سيستقطب الأسماء في سوق الانتقالات حتى ولو لم يتأهل إلى المسابقة القارية الأم.

ورأى أن "تجديد عقد برونو (فرنانديش البرتغالي) أظهر أن ذلك لا زال ممكنًا. هذا نادٍ جذاب وهناك مدرب جديد"، مضيفًا "مع مقاربة جديدة، مع مدرب جديد والطريقة التي يريد أن يلعب بها، فهذا النادي لا زال مثيرًا للاهتمام بشكل كبير".

وتابع "أتطلع لمساعدة كل من إريك والنادي، وكل من فيه، أن أستخرج الأفضل وتغيير كل المقاربة الموسم المقبل كي يكون مانشستر يونايتد ناديًا كبيرًا مجددًا".





