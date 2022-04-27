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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنكليزي الممتاز

رانغنيك: آمال يونايتد بالمركز الرابع "غير واقعية"

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قال المدرب الألماني رالف رانغنيك الأربعاء إن على مانشستر يونايتد تقبّل واقع أن آماله بتحقيق المركز الرابع المؤهل الى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل باتت غير واقعية.

REUTERS

يواجه غدا الخميس مانشستر يونايتد فريق تشيلسي في مباراة مقدمة من الجولة 37 للدوري الإنكليزي الممتاز. 

وقال رانغنيك خلال المؤتمر الصحافي "لا أعتقد أنه من المنطقي الآن الاستمرار في التحدث والتكهن بشأن دوري أبطال أوروبا. علينا أن نكون واقعيين".

وتابع "حتى لو فزنا بالمباريات الأربع المتبقية، فإن الأمور ليست في أيدينا. ولكن ما هو في أيدينا هو الأسلوب الذي نلعبه ومستوى الأداء. حتى من المهم للموسم المقبل أن ننهي الحالي بأفضل طريقة ممكنة".

وأكد الالماني الذي سيبقى في أولد ترافورد للعب دور استشاري بعد قدوم الهولندي إريك تن هاغ من أياكس أمستردام اعتبارًا من الموسم المقبل، أن يونايتد سيستقطب الأسماء في سوق الانتقالات حتى ولو لم يتأهل إلى المسابقة القارية الأم.

ورأى أن "تجديد عقد برونو (فرنانديش البرتغالي) أظهر أن ذلك لا زال ممكنًا. هذا نادٍ جذاب وهناك مدرب جديد"، مضيفًا "مع مقاربة جديدة، مع مدرب جديد والطريقة التي يريد أن يلعب بها، فهذا النادي لا زال مثيرًا للاهتمام بشكل كبير".

وتابع "أتطلع لمساعدة كل من إريك والنادي، وكل من فيه، أن أستخرج الأفضل وتغيير كل المقاربة الموسم المقبل كي يكون مانشستر يونايتد ناديًا كبيرًا مجددًا".

                  
                  
 

دوري أبطال أوروبا الدوري الإنكليزي الممتاز مانشستر يونايتد رالف رانغنيك
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