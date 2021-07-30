راشفورد سيخضع لعملية جراحية في كتفه

وعانى راشفورد الذي شارك في صفوف منتخب بلاده في كأس اوروبا الأخيرة وأهدر ركلة جزاء ترجيحية في المباراة النهائية ضد ايطاليا من مشاكل في كتفه طوال الموسم الماضي لكن وبعد التشاور مع الجهاز الطبي لفريقه بعد عودته من إجازته الصيفية قرر إجراء العملية الجراحية في الأيام القليلة المقبلة وسيغيب حتى شهر تشرين الأول/أكتوبر على الأقل.

وأصدر مانشستر يونايتد بيانا جاء فيه: "بعد مشاورات بين ماركوس، المدرب، الجهاز الطبي في النادي والاختصاصيين، تقرر خضوع ماركوس لعملية جراحية باسرع وقت ممكن في محاولة للتخلص من المشكلة التي يعاني منها في كتفه".

وأضاف "سيتم التركيز في الوقت الحالي على فترة التعافي من اجل عودته الى الملاعب في أسرع وقت ممكن".

واعترف راشفورد بأنه لم يظهر في كامل مستواه موسم 2020-2021 عندما أنهى فريقه الدوري المحلي في المركز الثاني وبلغ نهائي الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) وخسرها أمام فياريال الاسباني بركلات الترجيح وقال في هذا الصدد "بطبيعة الحال، لم أقدم افضل ما لدي. بغض النظر عن السبب فان المشكلة لازمتني في وقت مبكر من الموسم ونجحت في التعاطي معها".

وأضاف "اعتقد بأنني ساهمت في تسجيل 36 هدفا وبالتالي لا أستطيع النظر الى الموسم الفائت والقول إنه كان بالإمكان إجراء العملية الموسم الماضي. أنا لا أنظر إلى هذه الأمور من هذه الناحية. كان لدي رغبة في خوض كل مباراة".

