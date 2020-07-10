رابطة الدوري الإنكليزي تقرّ بأخطاء الـ"VAR"



وحصل مانشستر يونايتد على ركلة جزاء خلال فوزه على أستون فيلا (3-صفر) سجل منها البرتغالي برونو فرنانديش الهدف الافتتاحي. اخترق لاعب وسط سبورتينغ السابق منطقة الجزاء قبل ارتطامه بالمدافع إزري كونسا في عرقلة غير واضحة.

قال دين سميث مدرب أستون فيلا "يمكنني تفهم خطأ جون (موس، حكم المباراة)، لكن لا أعرف إلى ماذا كان ينظر الـVAR. لديهم شاشة ويمكنهم النظر إليها، لكنهم لم يكلفوا أنفسهم عناء ذلك.. لمسة فرنانديش الأولى كانت على الكرة والثانية على قصبة إزري كونسا".

وصب البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب توتنهام غضبه على الحكام، لعدم احتساب ركلة جزاء لمهاجمه الدولي هاري كاين مطلع المباراة التي حقق فيها تعادلا مخيبا مع بورنموث المتواضع.

قال مدرب مانشستر يونايتد وتشيلسي السابق "الجميع في العالم يعرف أنها كانت ركلة جزاء. الجميع، وأعني الجميع.. اللاعبون يشعرون بالقرارات، كما نحن نشعر بها على مقاعد البدلاء.. تعرفون متى كانت اللحظة الأهم في المباراة، ولا أريد قول المزيد لأن الجميع يعرف".

وسدّد جايمس وارد-براوس ركلة جزاء جدلية لساوثمبتون في عارضة إيفرتون قبل تعادلهما 1-1. قال مدرب إيفرتون الايطالي كارلو أنشيلوتي "أداء الحكم كان مثل فريقي، ليس جيدا بما يكفي".

وأكدت رابطة الدوري لشبكة "بي بي سي" بأن يونايتد وساوثمبتون لم يستحقا ركلة الجزاء فيما كان يجب منح كاين ركلة لعرقلته من قبل النرويجي جوشوا كينغ.

واقترح الأسترالي الدولي السابق تيم كايهل الذي يعمل محللا تلفزيونيا، أن يكون لاعب سابق إلى جانب حكام الفيديو "أعتقد أن هذا الأمر سيساعدهم، لفهم التحركات. عندما يرتمي لاعب لشراء ركلة جزاء يمكنك الشعور بالأمر. يتعين تواجد لاعب لتقديم النصح بشأن حركة اللاعب".

تابع "يتواجدون هناك لاتخاذ قرارات كبيرة ولا يمكنهم القيام بذلك. هذا مخيب فعلا".

ودعا مدرب تشيلسي فرانك لامبارد الأسبوع الماضي إلى "تفكير كبير" في مسألة (VAR) في نهاية الموسم وذلك بعد سلسلة من الحالات الجدلية.