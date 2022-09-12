الرابطة أوضحت في بيان ٍعلى موقعِها الرسمي، أن المباريات المؤجلة من الجولة الثامنة هي قمة ستامفورد بريدج بين تشلسي وليفربول بالإضافة إلى مباراتي مانشستر يونايتد وضيفه ليدز يونايتد ومباراة برايتون أمام كريستال بالاس.
رابطة الدوري الإنكليزي تكشف عن المباريات الثلاث المؤجلة
الرابطة أوضحت في بيان ٍعلى موقعِها الرسمي، أن المباريات المؤجلة من الجولة الثامنة هي قمة ستامفورد بريدج بين تشلسي وليفربول بالإضافة إلى مباراتي مانشستر يونايتد وضيفه ليدز يونايتد ومباراة برايتون أمام كريستال بالاس.
الدوري الإنكليزي الممتاز