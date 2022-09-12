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الدوري الإنكليزي الممتاز

رابطة الدوري الإنكليزي تكشف عن المباريات الثلاث المؤجلة

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أعلنت رابطة كرة القدم الإنكليزية، عزمها استئناف منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز نهاية الأسبوع مع تأجيل ثلاث مباريات من الجولة المقبلة.

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الرابطة أوضحت في بيان ٍعلى موقعِها الرسمي، أن المباريات المؤجلة من الجولة الثامنة هي قمة ستامفورد بريدج بين تشلسي وليفربول بالإضافة إلى مباراتي مانشستر يونايتد وضيفه ليدز يونايتد ومباراة برايتون أمام كريستال بالاس.
 

الدوري الإنكليزي الممتاز
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