رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز توافق على بيع نادي تشيلسي

أعطى مجلس إدارة رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم موافقته على انتقال ملكية نادي تشيلسي إلى مجموعة تود بوهلي الأميركية وفق ما أعلن الثلاثاء، ما يجعل الصفقة تقترب خطوة إضافية من اتمامها نهائياً.

ووافقت مجموعة بوهلي على شراء تشيلسي مقابل 4.25 مليار جنيه استرليني (5.3 مليار دولار) من مالكه السابق الروسي رومان أبراموفيتش في السابع من أيار/مايو.

وقال بيان رابطة الدوري الممتاز الثلاثاء "وافق مجلس إدارة الدوري الإنكليزي الممتاز اليوم على الاستحواذ المقترح على نادي تشيلسي لكرة القدم من قبل تود بوهلي/كليرلايك كونسورتيوم".

ولن تُحسَم الصفقة نهائياً إلا بعد موافقة الحكومة البريطانية.