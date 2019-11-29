رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز تبحث عن رئيس تنفيذي

يتعين على رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز البحث للمرة الرابعة عن رئيس تنفيذي جديد ليخلف ريتشارد سكودامور، بعد استقالة ديفيد بيمسيل الجمعة حتى قبل أن يبدأ المهمة.

واستقال بيمسيل (51 عاما) الذي كان من المفترض أن يتسلم منصبه الجديد في شباط/فبراير المقبل بعد مزاعم صحافية حول حياته الخاصة.

وتم تعيين بيمسل الذي يتولى منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة "ذي غارديان ميديا"، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، خلفا لسكودامور الذي أمضى 19 عاما في منصبه.

وأعلنت الرابطة في بيان لها أن ريتشارد ماسترز سيبقى رئيسا تنفيذيا موقتا.

واشار البيان إلى أنه "عقب المزاعم الإعلامية في وقت سابق هذا الأسبوع والمناقشات مع ديفيد بيمسيل، قبلت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز اليوم استقالة ديفيد وهو لن يكون في منصب الرئيس التنفيذي".

وبيمسيل هو الشخص الثالث الذي حاولت الرابطة تعيينه ليحل محل سكودامور الناجح بشكل كبير، والذي استقال في نهاية عام 2018، حيث تم تسمية سوزانا دينيدج في بداية الأمر لكنها رفضت فيما بعد وفضلت البقاء في مؤسسة "ديسكوفري" الإعلامية. كما رفض تيم ديفي كبير المدراء التنفيذيين في "بي بي سي" تولي هذا المنصب.

وبيمسيل هو الشخص الثاني الذي يتخلى عن منصبه قبل تولي المسؤولية خلال أسبوع في الرياضة البريطانية، بعدما اتفقت زارا هايد بيترز الثلاثاء مع اتحاد ألعاب القوى في المملكة المتحدة على أنها لن تتولى منصب الرئيس التنفيذي، الذي كان من المقرر أن تستلمه في الأول من كانون الأول/ديسمبر "لصالح الرياضة".

وكان تقرير لصحيفة "ذي تايمز" زعم أن مايك بيترز زوج زارا سُمح له بالتدريب في ناد كانت هي نائبا للرئيس فيه على الرغم من منعه القيام باي دور تعليمي بسبب "علاقة غير لائقة" مع تلميذة تبلغ 15 عاما.

ووفقا للصحيفة، اعترفت العداءة السابقة بأن زوجها درّب رغم حظره، لكنها أصرت على أنه "لم يدرب الرياضيين دون سن 18 عاما".