رئيس توتنهام يتحدث عن إقالة بوتشيتينو

وأقال النادي اللندني بوتشيتينو من منصبه في تشرين الثاني/نوفمبر الفائت على خلفية الانطلاقة السيئة في الموسم، بعد ستة أشهر فقط على قيادته "سبيرز" إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

ورداً على سؤال عما إذا كان هذا القرار هو الأصعب على الصعيد الإداري، قال ليفي في مقابلة مع صحيفة "إيفنينغ ستاندارد" الإنكليزية "نعم، لأن عليك أن تعرف أنني بنيت علاقة شخصية مع ماوريسيو على مدى خمسة أعوام ونصف".

وتابع "لم يكن شيئاً أردته أبداً. على الصعيد الشخصي، لقد كان قراراً صعباً جداً، قلت له ذلك وتفهّم. هو في عالم كرة القدم (منذ فترة طويلة)، يتفهم. ليس أمراً شخصياً، أنا متأكد أنه سيعود أقوى وسيحظى على فرصة لتدريب ناد عظيم آخر".

ورداً على سؤال عما إذا عودة بوتشيتينو إلى النادي واردة في المستقبل، قال ليفي "لم لا؟ لا أغلق الباب على أي شيء".

وكان الأرجنتيني البالغ 47 عاماً قد أقيل من منصبه بعد ثلاثة انتصارات فقط في الدوري من أصل 12 مباراة أدت إلى احتلال "سبيرز" المركز 14.

وبعد تعيين البرتغالي جوزيه مورينيو على رأس الجهاز الفني، قاد الفريق إلى أربعة انتصارات في خمس مباريات في الدوري وارتقى إلى المركز الخامس على بعد ثلاث نقاط فقط من المركز الرابع.

وأكد ليفي أنه لم يسبق له أن التقى أو تحدث مع مورينيو قبل أن يتولى المهام في النادي اللندني "قبل عدة سنوات، لا أتذكر متى تحديداً، ارتبطنا بالتعاقد معه، ولكنني لم أتحدث أبداً مع جوزيه. لم تجر أي محادثة بيننا"، مؤكداً أن التعاقد معه لم يكن على علاقة بإقالة ماوريسيو".

وكان بوتشيتينو استلم تدريب توتنهام عام 2014 قادماً من ساوثمبتون. وخاض توتنهام 202 مباراة بإشراف المدرب الأرجنتيني ففاز في 113 مباراة وتعادل في 43 وخسر 46.

ونجح بوتشيتينو في إحداث نقلة نوعية في صفوف توتنهام حيث بات الفريق ينافس بقوة على اللقب (حل ثانياً عام 2017 وثالثاً عامي 2016 و2018) وشارك بشكل مستمر في دوري أبطال أوروبا في السنوات الأخيرة لا سيما أن النادي لم يكن يملك ميزانية ضخمة مقارنة مع كبار الدوري الانكليزي، كما اضطر الفريق إلى خوض موسم بأكمله على ملعب ويمبلي عندما كان يشيد ملعبه الجديد الذي يتسع لـ62 ألف متفرج وافتتحه في نيسان/أبريل الماضي.