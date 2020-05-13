رئيس بلدية لندن يعارض استئناف الدوري الممتاز في يونيو

وتعززت إمكانية استئناف الدوري الشهر المقبل بعدما وافقت الحكومة على عودة النشاط الرياضي بدون جماهير بعد أول حزيران/يونيو.

وأبلغ المتحدث صحيفة إيفنينغ ستاندرد "صادق عازم على استئناف الدوري الإنكليزي الممتاز ومنافسات المحترفين. لكن الدولة ما زالت في أزمة ومئات الأشخاص يموتون كل يوم ويؤمن أنه من المبكر الحديث عن استئناف الدوري الممتاز ومنافسات المحترفين في العاصمة".

وتتخذ خمسة أندية في الدوري الممتاز من لندن مقراً لها من بينها أرسنال وتشيلسي وتوتنهام هوتسبير.

وأضاف المتحدث "كمشجع لليفربول يريد صادق عودة الدوري الممتاز. لكن هذا يمكن أن يحدث عندما يكون الوضع آمنا ولا يمكن أن يزيد من أعباء خدمات الصحة الوطنية والطوارئ".

ويتصدر ليفربول البطولة قبل تسع جولات من النهاية ويحتاج إلى ست نقاط فقط لحسم اللقب.

وتم إرسال البرتوكول الرسمي لاستئناف الدوري إلى الأندية والمدربين.

وسيخضع اللاعبون للكشف عن الفيروس مرتين في الأسبوع والتأكد من درجة حرارتهم يوميا بالإضافة إلى منعهم من التجمعات والذهاب من وإلى التدريبات مع زملاء لهم.

وقال جوردون تيلور الرئيس التنفيذي لاتحاد اللاعبين المحترفين إنه من المهم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لسلامة اللاعبين.

وأبلغ شبكة سكاي سبورتس التلفزيونية "اللاعبون لا يريدون أن يكونوا بمثابة حقل اختبار وأن هذا سينطبق على الجميع في المنافسات على المستوى الاحترافي".

وتابع "الأمر يعتمد على التوازن بين السلامة ومحاولة العودة للأوضاع الطبيعية بقدر الإمكان... نحن بحاجة لمنح الجميع الثقة أن كل الإجراءات تم اتخاذها من أجل سلامتهم".

وعانت المملكة المتحدة من أسوأ تأثير للفيروس في أوروبا بوفاة أكثر من 32 ألف شخص وإصابة ما لا يقل عن 223 ألفاً.