دي خيا يلمح إلى بقائه لسنوات عدة مع يونايتد

وقال دي خيا (29 عاماً) عبر خدمة "يونايتد هانغاوت" عبر الموقع الالكتروني لناديه، "نعم، أنا أتقدم في السن. لكن مجرد كوني جزءا من هذا الفريق هو أمر مدهش".

وأضاف "تصوروا، 10 سنوات، إنها بمثابة الحلم. أمر رائع أن تخوض مباريات مدافعاً عن ألوان هذا النادي، وبالتالي آمل في البقاء هنا لسنوات عدة".

وكان دي خيا جدد عقده مع مانشستر في أيلول/سبتمبر الماضي لأربع سنوات إضافية (حتى 2023)، وسيحتفل العام المقبل بمرور 10 سنوات على انتقاله إلى صفوف "الشياطين الحمر" بعمر العشرين عام 2011 آتيا من أتلتيكو مدريد، في صفقة بلغت قيمتها 18.9 مليون جنيه استرليني (حوالى 24 مليون دولار).

ووضع الحارس الدولي الإسباني من خلال هذا التجديد، حدا للتكهنات بشأن مستقبله في شمال إنكلترا، لاسيما الحديث المتكرر عن رغبته بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسباني.

ولا يزال أليكس ستيبني الحارس الذي دافع لأطول فترة عن شباك يونايتد، وذلك لمدة 12 عاماً في الستينات والسبعينات من القرن الماضي، يليه الدنماركي بيتر شمايكل (8 سنوات) فالهولندي إدوين فان در سار (6 سنوات).

وتطرق دي خيا الى مستوى فريقه هذا الموسم، إذ يحتل المركز الخامس في ترتيب الدوري الممتاز وبلغ ربع نهائي كأس إنكلترا، وقطع شوطاً كبيراً نحو بلوغ ربع نهائي مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) بعد فوزه على مضيفه لاسك النمسوي بخماسية نظيفة في ذهاب الدور ثمن النهائي، قبل توقف النشاط الكروي بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال "أعتقد ان الفريق ككل يتطور. كنا في لحظة جيدة"، في إشارة إلى عدم خسارة فريقه في سلسلة من 11 مباراة في مختلف المسابقات قبل توقف المنافسات منتصف آذار/مارس الماضي.

وتابع "كنا في قمة مستوانا، لم نتلق الكثير من الأهداف وبالطبع تألق برونو فرنانديش فهو لاعب ذكي وقد تحسن الفريق مع قدومه" من سبورتينغ البرتغالي في فترة الانتقالات الشتوية في كانون الثاني/يناير 2020.