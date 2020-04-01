دي بروين يرغب بتمديد مسيرته عامين بسبب فيروس كورونا

وأدى تفشي فيروس "كوفيد-19" إلى تعليق مباريات الدوري الانكليزي الممتاز حتى 30 نيسان/أبريل المقبل على الاقل، وعلى الارجح سيتم تأجيلها لفترة إضافية بعد اجتماع أركان الكرة الانكليزية الجمعة.

ولم يخض دي بروين أية مباراة منذ الأول من آذار/مارس مع سيتي الذي حقق ثلاثية محلية نادرة الموسم الماضي، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا في انكلترا والعالم.

وتأتي رغبة تمديد مسيرة لاعب الوسط البالغ 28 عاما، بعد موسم مميز عوّض فيه فترة طويلة غاب فيها عن "سيتيزنس" الموسم الماضي بسبب الإصابة.

وقال دي بروين خلال فيديو مباشر على انستاغرام مع مواطنيه اللاعبين أكسل فيتسل وروميلو لوكاكو "أبلغت زوجتي بأني سألعب لفترة إضافية".

تابع "بعد هذا الاغلاق، لا يمكنني البقاء في المنزل. قلت لها انني سأخوض سنتين إضافيتين. حان الوقت للعب كرة القدم مجددا. افتقدها وهذا أمر صعب. لكننا لسنا مهمين، وكرة القدم ليست مهمة. الناس تحب كرة القدم، لكن يجب أن نبقى سالمين".

وكشف دي بروين ان عائلته، بما في ذلك طفليه، عانوا من المرض خلال فترة الاغلاق، لكنه اشار الى تحسن حالتهم راهنا "أنا في المنزل منذ أسبوعين. في البداية، عانت عائلتي وأولادي من المرض قليلا، فقلقت نوعا ما لكنهم تحسنوا الآن".

تابع "تطلّب الامر ثمانية أو تسعة أيام، لكن لحسن الحظ تحسنوا الآن.. يسأل الناس لماذا لست متواجدا في بلجيكا. هذا لأني معزول ذاتيا في انكلترا. أعيش هنا لذا أنا متواجد هنا مع عائلتي واطفالي".

