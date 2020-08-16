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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنكليزي الممتاز

دي بروين يحصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي الممتاز للموسم المنصرم

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حصل البلجيكي كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي الممتاز موسم 2019 -2020.

AFP

وتمتع لاعب خط وسط مانشستر سيتي بموسم هائل، قدم فيه 20 تمريرة حاسمة، متساوياً مع الرقم القياسي الذي أحرزه الفرنسي تييري هنري في الدوري الإنكليزي الممتاز لموسم واحد 2002-2003.

كما سجل دي بروين 13 هدفاً هذا الموسم في الدوري الممتاز.

دي بروين هو ثالث بلجيكي خلال المواسم التسعة الماضية يفوز بالجائزة الممنوحة لأفضل لاعب في الدوري الإنكليزي الممتاز، بعد زميله السابق فينسنت كومباني في 2011-2012 وجناح تشيلسي إيدن هازارد السابق في موسم 2014-2015.

وقال موقع الدوري الإنكليزي على الإنترنت إن اللاعب حصل على الجائزة بفضل أصوات الجماهير على موقع EA SPORTS الإلكتروني، والتي تم دمجها مع قادة الأندية العشرين ولجنة من خبراء كرة القدم لتحديد الفائز.

وحقق دي بروين الجائزة بعد منافسة مع ستة لاعبين آخرين وصلوا إلى القائمة القصيرة وهم: ترينت ألكسندر أرنولد وجوردان هندرسون وداني إنجز وساديو ماني ونيك بوب وجيمي فاردي.
 

تيري هنري الدوري الإنكليزي الممتاز مانشستر سيتي كيفن دي بروين ساديو ماني
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