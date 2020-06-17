ديفيد سيلفا سيستكمل الموسم الجاري مع مانشستر سيتي

وينتهي تعاقد لاعب الوسط الإسباني مع سيتي بنهاية الشهر الجاري، بينما قرر اللاعب البالغ عمره 34 عاما الرحيل بعد قضاء عشر سنوات في النادي الإنكليزي.

ومن المنتظر استئناف الدوري الممتاز دون حضور مشجعين اليوم الأربعاء على أن ينتهي الموسم في 26 يوليو/تموز وبعد توقف طويل بسبب جائحة كوفيد-19.

وقال غوارديولا قبل اللعب على أرضه مع أرسنال‭ ‬اليوم الأربعاء ”سيستمر ديفيد حتى نهاية الموسم“.

وأضاف ”سيخوض مبارياته الأخيرة دون وجود الناس، لكن نأمل أن يستطيع النادي تنظيم حفل وداع مناسب أمام الناس“.

وفاز سيلفا، المنضم من فالنسيا في 2010، بلقب الدوري الممتاز أربع مرات وبكأس الاتحاد الإنكليزي مرتين وكأس الرابطة خمس مرات.

وتلاشت آمال سيتي في الدفاع عن لقب الدوري الممتاز هذا الموسم حيث يتأخر بفارق 25 نقطة عن ليفربول المتصدر لكنه لا يزال ينافس في دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنكليزي.