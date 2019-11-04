دوري أبطال أوروبا: كلوب يدافع عن مانيه في وجه اتهامات غوارديولا

دافع الألماني يورغن كلوب عن لاعبه السنغالي ساديو مانيه في وجه الاتهامات التي وجهها إليه مدرب مانشستر سيتي الإسباني جوسيب غوارديولا بتعمد السقوط في منطقة الجزاء، وذلك قبل أيام من القمة المرتقبة بين الفريقين في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

ونال مانيه بطاقة صفراء السبت في المباراة ضد أستون فيلا لما اعتبره الحكم سقوطا متعمدا في المنطقة للحصول على ركلة جزاء، قبل أن يصنع تمريرة حاسمة ويسجل هدفا متأخرا مكّن فريقه من قلب تأخره الى فوز بنتيجة 2-1.

وأتاح ذلك لليفربول الحفاظ على فارق النقاط الست الذي يفصله عن سيتي بطل الموسمين الماضيين، بعد فوز الأخير بصعوبة أيضا بالنتيجة ذاتها على ساوثمبتون، قبل مباراتهما المرتقبة في المرحلة الثانية عشرة.

وعشية استضافة غنك البلجيكي في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الخامسة في دوري أبطال أوروبا، دافع كلوب عن لاعبه الدولي السنغالي في وجه الاتهامات التي وجهها إليه غوارديولا.

وقال الألماني "لست واثقا ما اذا كان (غوارديولا) يتحدث عن ساديو أو عنا بشكل عام (...) لم أسمع اسم ساديو، ولا أدري كيف يمكننا أن نعرف بهذه السرعة كيف جرى حدث ما في المباراة".

وتابع "كل ما يمكنني قوله هو أن ساديو لا يتعمد السقوط. حصلت حالة في مباراة أستون فيلا تخللها احتكاك سقط من بعده أرضا. ربما لم تكن ركلة جزاء، لكن كان ثمة احتكاك، وهو لم يقم بعرقلة نفسه بقدمه".

ورفض كلوب في مؤتمره الصحافي الاثنين التطرق الى مباراة نهاية الأسبوع، مفضلا التركيز على دوري الأبطال حيث يحتل المركز الثاني في المجموعة الخامسة مع ست نقاط، بفارق نقطة خلف نابولي الإيطالي.

وأوضح "أنا بالطبع لست في مزاج اليوم للتحدث عن مانشستر سيتي"، مضيفا ردا على سؤال عما اذا كان قد منع لاعبيه من التحدث بهذا الشأن "يمكنهم قول مانشستر سيتي، لكن لا يمكنهم التفكير به".

أضاف "لا داعي لأن أقول لهم أن مباراة سيتي هي الأحد، وغدا مباراة غنك. لا أشكك بلاعبي على الاطلاق. سأكون محرجا في ما لو اضطررت لأن أقول لهم +لا تفكروا بمانشستر سيتي من الآن+".



