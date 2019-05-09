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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنكليزي الممتاز

درع "مقلّد" لليفربول!

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إذا خالف ليفربول التوقعات وانتزع لقب الدوري الإنكليزي من مانشستر سيتي في الجولة الأخيرة فإنه لن ينال الدرع نفسه بل نسخة مقلدة وفقاً لما ذكرته الصحافة الانكليزية اليوم الخميس.

Reuters

ويتأخر ليفربول بنقطة واحدة عن مانشستر سيتي قبل إقامة الجولة الأخيرة يوم الأحد حيث يستضيف ولفرهامبتون بينما يحل المتصدر ضيفاً على برايتون.
 
وفي ظل إقامة مباريات الجولة الأخيرة في التوقيت ذاته فإنه ستتوفر نسخة مقلدة من الدرع في ملعب أنفيلد في حال حقق فريق يورغن كلوب المفاجأة.  

وتستخدم رابطة الدوري النسخة المقلدة خلال بعض البرامج التلفزيونية والجولات الترويجية بينما توجد النسخة الأصلية في استاد الاتحاد منذ أحرز سيتي اللقب العام الماضي ومن المنتظر أن تُنقل إلى برايتون لتكون حاضرة هناك يوم الأحد. 
 
وستكون ميداليات البطل متاحة في الملعبين وسيحصل كل لاعب شارك في خمس مباريات على الأقل على ميدالية واحدة.  
       
              
 

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