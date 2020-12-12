دربي مانشستر ينتهي بلا غالب ولا مغلوب

من قبل beIN SPORTS December 12, 2020 20:19 حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة دربي مانشستر بين "يونايتد" و"سيتي" اليوم السبت ضمن المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز.