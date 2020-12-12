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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإنكليزي الممتاز

دربي مانشستر ينتهي بلا غالب ولا مغلوب

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حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة دربي مانشستر بين "يونايتد" و"سيتي" اليوم السبت ضمن المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز.

Reuters


 

الملخصات الدوري الإنكليزي الممتاز مانشستر يونايتد مانشستر سيتي
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