دربي كاونتي يحرر لامبارد من مهامه تمهيدا لانتقاله الى تشلسي

أعلن نادي دربي كاونتي من الدرجة الاولى (الثانية عمليا) الاثنين أنه حرر مدربه الحالي لاعب خط الوسط الدولي السابق فرانك لامبارد من مهامه، تمهيدا لعودته الى ناديه السابق تشلسي بطل "يوروبا ليغ" وثالث الدوري الانكليزي الممتاز بصفة مدرب.

ونشر دربي كاونتي بيانا جاء فيه "أعفى نادي دربي كاونتي لكرة القدم فرانك لامبارد من تقديم تقارير عن البرنامج التدريبي قبيل انطلاق الموسم الاثنين والثلاثاء للسماح له بانهاء مفاوضات بشأن انتقاله المحتمل الى تشلسي باسرع وقت ممكن".

وتابع "على افتراض أن فرانك سيتوصل إلى اتفاق مع تشلسي كي يصبح مدربه الجديد، يتوجب على النادي تكثيف جهوده لايجاد مدرب بديل".

ودافع لامبارد (40 عاما) عن ألوان تشلسي خلال 13 عاما أحرز خلالها 13 لقبا، من بينها لقب الدوري ثلاث مرات (2005 و2006 و2010)، ودوري ابطال اوروبا عام 2012 و"يوروبا ليغ" 2013. وهو الهداف التاريخي للنادي برصيد 211 هدفا بين عامي 2001 و2014.

وغادر لامبارد النادي اللندني عام 2014، قبل أن يعلن اعتزاله عام 2016 بعد أن تنقل بين مانشستر سيتي الانكليزي (2014- 2015) ونيويورك سيتي الاميركي (2015-2016).

وسمح دربي كاونتي الاسبوع الماضي للامبارد بالتفاوض مع فريق "البلوز" بطل الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" الموسم المنصرم، بعد عودة مدربه السابق الإيطالي ماوريتسيو ساري إلى إيطاليا للاشراف على فريق يوفنتوس بعد عام واحد فقط قضاه في ملعب "ستامفورد بريدج".

وتسلم لامبارد عام 2018 مهمة تدريب دربي كاونتي، وقاده خلال عامه الاول في الدرجة الاولى الى المباراة النهائية للملحق المؤهل الى الدرجة الممتازة، والتي خسرها امام أستون فيلا (1-2).

