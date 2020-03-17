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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنكليزي الممتاز

دايك مدرب بيرنلي يفوز بجائزة أفضل مدرب في شهر فبراير

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اختير شون دايك مدرب بيرنلي كأفضل مدرب في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم خلال فبراير/شباط الماضي متفوقا على ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال وأولي جونار سولشار من مانشستر يونايتد وكريس وايلدر مدرب شيفيلد يونايتد.

Reuters

ولم يخسر بيرنلي في شباط/فبراير وفاز على ساوثهامبتون وبورنموث وتعادل مع أرسنال ونيوكاسل يونايتد. وخرج فريق دايك بشباك نظيفة ثلاث مرات خلال تلك الفترة واستقبل هدفاً واحداً ليقفز إلى المركز العاشر في جدول الترتيب.

وقال دايك ”ربما تكون أهم نتيجة في المباريات الأربع هي على الأرجح الفوز على ساوثهامبتون.

وأضاف ”أدى الفريق بشكل جيد في سلسلة مباريات وخسرنا جهود كريس وود مبكراً بينما اشترك ماتي فيدرا ونجح في تعويضه“.

وسجل فيدرا هدفه الأول هذا الموسم، عندما هز الشباك بشكل رائع في الشوط الثاني، خلال الفوز على ساوثهامبتون الشهر الماضي.

ويتأخر بيرنلي بأربع نقاط عن شيفيلد يونايتد سابع الترتيب ويتنافس على المراكز المؤهلة للدوري الأوروبي الموسم المقبل.

لكن المسابقة توقفت حتى الرابع من نيسان/أبريل على الأقل بسبب مخاوف من انتشار وباء فيروس كورونا والذي كان وراء تأجيل وإيقاف أغلب المنافسات الرياضية حول العالم.
 

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