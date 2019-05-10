دافيد لويز يمدد عقده مع تشيلسي حتى عام 2021

وكان العقد الحالي للويز (32 عاما) ينتهي في نهاية الموسم الحالي، وقد خاض المدافع البرازيلي مفاوضات مع النادي اللندني من أجل تمديده.

وقال لويز لموقع النادي "أنا سعيد هنا وللحصول على فرصة البقاء. أعشق هذا النادي ولدي دوما طموح لاعب شاب".

وكان لويز صرّح في معرض رده على سؤال عما إذا كان سيبقى في صفوف تشيلسي الموسم المقبل قبل الاعلان عن تمديد عقده "نعم، أعتقد ذلك. قريبا سيعرف الجميع. سيكون ذلك قبل المباراة النهائية للدوري الأوروبي، في غضون خمسة أيام".

وأضاف غداة مساهمته في بلوغ النادي اللندني المباراة النهائية لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" بالفوز على إينتراخت فرانكفورت بركلات الترجيح "أحب هذا النادي. لحظاتي الرائعة في كرة القدم كانت هنا، خاصةً الألقاب الأوروبية - دوري الأبطال والدوري الأوروبي".

وتابع "علاقتي مع المشجعين كانت دائما رائعة منذ اليوم الأول الذي لعبت فيه هنا. أحاول فقط بذل قصارى جهدي وجعلهم سعداء".

وعلى الرغم من بلوغه نهائي الدوري الأوروبي وضمانه التواجد بين الأربعة الأوائل في الدوري الانكليزي الممتاز، إلا أن مصير مدربه الإيطالي ماوريتسيو ساري لا يزال غير مضمون.

لكن لويز يعتقد أن التتويج باللقب الأوروبي من شأنه أن يجعل الموسم الأول للمدرب الإيطالي مع النادي اللندني إيجابيا.

وقال "لقد بذلنا قصارى جهدنا طوال الموسم. لا أحد كان يراهن على أننا سنخوض المباراة الأخيرة من الدوري الممتاز ونحن ضامنون تأهلنا لمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل".

وتابع "اعتقد ان الجماهير لديها بالفعل تواصل جيد معه (ساري). بالطبع، يريد المشجعون الذهاب إلى باكو للاحتفال. إنها مباراة نهائية وسنبذل قصارى جهدنا للفوز بها".

وتقام المباراة النهائية للدوري الأوروبي في 29 ايار/مايو الحالي في العاصمة الاذربيجانية باكو حيث سيلاقي تشيلسي جاره اللندني ارسنال الذي حجز بطاقته على حساب فالنسيا الاسباني.