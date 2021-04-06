خسائر مانشستر سيتي تبلغ 126 مليون جنيه استرليني

وتراجعت الإيرادات بنسبة 11 في المئة إلى 478.4 مليون جنيه استرليني خلال موسم 2019-2020 بعد أن توقف النشاط في مارس/أذار قبل أن يتم استئنافه بدون جماهير في يونيو/حزيران.

وجاءت الخسائر نتيجة تراجع إيرادات أيام المباريات والبث التلفزيوني بينما تسببت النهاية المتأخرة للموسم الماضي في نقل حسابات ربع مباريات الفريق تقريبا في الدوري الممتاز والمراحل الأخيرة في دوري الأبطال وكأس الاتحاد لحسابات العام المقبل.

وتأجلت أيضا إيرادات مبيعات لاعبين مثل صفقة انتقال ليروي ساني إلى بايرن ميونيخ مقابل 45 مليون يورو (53 مليون دولار) ولن تظهر أيضا في حسابات موسم 2019-2020.

لكن النادي توقع أن يحقق أرباحا في موسم 2020-2021 بعد احتساب الإيرادات المؤجلة وتراجع حدة الوباء.

وقال الرئيس التنفيذي فيران سوريانو "حسابات 2019-2020 منعزلة ليست أفضل تمثيل لواقع الموسم. سنحصل على صورة مالية أفضل في نهاية موسم 2020-2021 عندما يتم الجمع بين الموسمين وتحليلهما في ظل وباء كورونا".

في المقابل حقق تشيلسي أرباحا قدرها 32.5 مليون جنيه استرليني في العام المالي الأخير بينما أعلن منافسه في شمال لندن نادي أرسنال عن خسائر قدرها 47.8 مليون جنيه استرليني.