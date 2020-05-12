حتى حارس مانشستر يونايتد السابق متعاطف مع ليفربول

وكان رجال المدرب يورغن كلوب قد تقدموا بفارق 25 نقطة على أقرب منافسيهم مانشستر سيتي عندما توقف الدوري في آذار/ مارس، وبالتالي فإن لقبهم شبه محسوم إذا ما استكملت المراحل التسع المتبقية.

وقد أنهت بعض الدوريات موسمها، بما في ذلك هولندا، حيث يعمل فان دير سار كمدير تنفيذي لنادي أياكس.

وقال حارس الشياطين السابق لشبكة سي إن إن الرياضية: "من وجهة نظري، ومع نوعية كرة القدم التي لعبوها والنقاط التي يتقدمون بها، سيكون الأمر قاسياً للغاية".

وأضاف "الدوري الممتاز دوري قوي وبطبيعة الحال هناك مصالح كبيرة في الجانب المالي والجانب التجاري، لكنني متأكد من أنهم سيتخذون قراراً حكيماً إذا استمروا في اللعب أو إذا توقف الدوري".

وتابع فان دير سار قوله "إذا لم يستأنف الدوري، أفترض أن الجميع سيكون راضياً إذا منح ليفربول اللقب".

ويحتل يونايتد المركز الخامس على لائحة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 45 نقطة قبل توقف الدوري.

وقال الحارس الهولندي بخصوص وضعية فريقه السابق "كانت فترة شهر العسل في عهد سولشار رائعة. ثم تراجع الفريق، لكن أعتقد أن المراحل الـ9 الأخيرة الماضية كانوا يلعبون كرة قدم أفضل".

وتابع حديثه فيما يتعلق بالشياطين الحمر "كانت النقاط تأتي، لقد حققوا بعض النتائج الجيدة ضد الفرق القوية. آمل أن يستأنف الدوري لأنهم على الأرجح سيحتلون مكاناً مؤهلاً إلى دوري أبطال أوروبا".

وختم حديثه بالقول"أعتقد أن الشيء الرئيسي بالنسبة لهم هو التركيز على الموسم المقبل، ونأمل أن يصبحوا قادرين على المنافسة مرة أخرى مع ليفربول ومانشستر سيتي".