حارس أستراليا رايان يتبرع لمساعدة بلاده بطريقة مبتكرة

وقال اللاعب الدولي الأسترالي الأسبوع الماضي إنه سيتبرع بمبلغ 500 دولار أسترالي عن كل كرة ينجح أي حارس مرمى في التصدي لها خلال آخر جولة من مباريات الدوري الانجليزي الممتاز.



وخلال آخر عشر مباريات أنقذ حراس المرمى 56 تسديدة كانت حصة رايان خمس منها خلال خسارة فريقه 1-0 أمام إيفرتون، أول من أمس السبت.



وكتب رايان الذي سيرسل التبرعات إلى صندق خاص بإنقاذ الحياة البرية في أستراليا عبر تويتر "أشكركم جميعا على دعمكم الرائع فيما يتصل بالوضع في بلادي. أشكركم جميعاً على المشاركة والدعم ورفع الوعي والأهم التبرع للقضية".

and most importantly donating to the cause. We appreciate it all and hope to continue to raise more. 48 saves and counting.



Wildlife victoria (https://t.co/egwWSReoiw) is another organisation that as far as I’ve been told has raised $500k and is need of some desperate help. 🙏🏼🇦🇺 pic.twitter.com/Lm8QVc9kt8 — Maty Ryan (@MatyRyan) January 12, 2020

ومع اقتراب موعد انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة للتنس وعد الكثير من اللاعبين واللاعبات بتقديم تبرعات لصالح ضحايا الحرائق

وكذلك فعل عدد من لاعبي الكريكيت.

وأمس الأحد قالت نجمة التنس الأميركية المخضرمة سيرينا وليامز إنها ستتبرع بجوائزها المالية التي حصلت عليها بعد فوزها بلقب

بطولة أوكلاند في حين قال السويسري روجيه فيدرر والإسباني رفائيل نادال إنهما سيشاركان في مباراة إستعراضية لجمع التبرعات لمساعدة

ضحايا الحرائق التي أوقعت الكثير من الخسائر وسببت الكثير من الأضرار إلى جانب مقتل 28 شخصاً وتشريد الآلاف.

وفي الأسبوع الماضي أيضاً قال البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم في سباقات فورمولا 1 إنه سيتبرع بنصف مليون دولار لجهود

الإنقاذ والإغاثة وإصلاح الأضرار البيئية التي سببتها حرائق الغابات.

وتعهدت مجموعة من تسعة لاعبين أستراليين في الدوري الأميركي لكرة السلة بتقديم 750 ألف دولار لصالح عمليات الإنقاذ في أستراليا

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