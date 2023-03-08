جيسوس يعود إلى تمارين آرسنال بعد غياب 4 أشهر

وخضع جيسوس (25 عاماً) لجراحة بعد تعرضه لإصابة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، خلال مشاركة منتخب بلاده في مونديال قطر 2022.

قال فريق شمال لندن الأربعاء "لحسن الحظ، أوشك طريقه الطويل نحو التعافي إلى نهايته، بعد مشاركته اليوم في التمارين قبل رحلتنا إلى سبورتينغ" البرتغالي، الخميس في ثمن نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في كرة القدم.

وفيما لا يتوقع عودة مهاجم مانشستر سيتي السابق إلى الملاعب قبل فترة التوقف الدولية المقبلة، يعاني المدرب الإسباني ميكل أرتيتا الخميس من غياب مدافعه الإسكتلندي كيران تيرني بسب المرض والمهاجمين إدي نكيتياه المصاب في الكاحل) والبلجيكي لياندرو تروسار الذي عانى مؤخراً من إصابة في الفخذ.

تصدّر أرسنال مجموعته في الدوري الأوروبي، ويُعدّ من المرشحين لإحراز اللقب إلى جانب مواطنه مانشستر يونايتد ويوفنتوس الإيطالي.

