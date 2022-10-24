جيسوس يحض أرسنال على "الاستيقاظ"

وأسدى ساوثهامبتون خدمة لمانشستر سيتي حامل اللقب بعدما حرم أرسنال من الفوز التاسع توالياً على الصعيدين المحلي والقاري، سامحاً لفريق المدرب الإسباني جوزيب غوارديولا في تقليص الفارق مع "المدفعجية" إلى نقطتين بعد فوزه السبت على برايتون 3-1.

وكان تعادل الأحد الأول لفريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا هذا الموسم مقابل تسعة انتصارات وهزيمة واحدة كانت أمام مانشستر يونايتد 1-3 في الرابع من أيلول/سبتمبر ضمن المرحلة السادسة.

وبدا الفريق اللندني في طريقه لفوزه الخامس توالياً في الدوري وبالتالي توسيع الفارق مجدداً الى أربع نقاط مع مباراتين مؤجلتين في جعبته، إحداهما من المرحلة الماضية ضد سيتي بالذات، وذلك بعدما أنهى الشوط الأول متقدماً بفضل هدف مبكر سجله السويسري غرانيت تشاكا.

لكن أصحاب الأرض استفادوا من عدم نجاعة لاعبي أرتيتا أمام المرمى، لاسيما جيسوس بالذات، كي يعودوا إلى اللقاء في مستهل الشوط الثاني بهدف للاسكتلندي ستيوارت أرمسترونغ.

وأقر جيسوس في حديث لموقع النادي أن "الجميع مستاء بعض الشيء لأننا نعلم أنه كان بإمكاننا الفوز بالمباراة والحصول على النقاط الثلاث"، مضيفاً "أعتقد أنهم (ساوثهامبتون) قدموا أداءً جيداً لكننا كنا أفضل منهم".

ورأى "أننا منحناهم الكثير من الكرات السهلة ثم لم نسجل الأهداف من الفرص التي صنعناها".

ورغم هذا التعثر، شدد الدولي البرازيلي على ضرورة أن يحافظ أرسنال على رباطة جأشه وأن يضع هذه النتيجة في سياقها الصحيح لأن "الوقت الآن هو لنتعلم أن الجميع سيتحدث عنا، عن أدائنا. أريد فقط أن أقول للفريق بأن يلتزم الهدوء. سنعود بقوة، سنلعب كرتنا، كما بدأنا الموسم، وكل شيء يعود الى طبيعته".

واعتبر أن الجميع معرض "للسقوط قليلاً في بعض الأحيان، لكن عليك أن تدرك الأمر وأن تستيقظ. هذا ما يتعين علينا القيام به".

وعجز لاعب مانشستر سيتي السابق عن ايجاد طريقه الى الشباك في المباريات الخمس الأخيرة في جميع المسابقات، وهذا أمر لم يتجاهله المهاجم الذي وصل الى "ستاد الإمارات" هذا الصيف في صفقة بلغت 50 مليون دولار.

وعندما سُئل عن فشله في التسجيل ضد ساوثهامبتون، قال "لا أعرف. لا أعرف حقاً"، مضيفاً "لو كنت أعرف لأخبرتكم. لكن الشيء الوحيد الذي يمكنني فعله هو الاستمرار في المحاولة، مواصلة القتال، ومواصلة التحسن".

وتابع البرازيلي الذي يتطلع إلى تعزيز أهدافه الخمسة المسجلة في 14 مباراة خاضها بقميص النادي اللندني حتى الآن، "أنا هنا لتسجيل الأهداف، أنا هنا لمساعدة الفريق في تسجيل الأهداف. أتفهم ذلك. لكن الأهداف ستعود قريباً من دون شك".

