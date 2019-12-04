جيزوس يبحث عن خير تعويض لأغويرو

ويحاول البرازيلي الشاب مقارعة النجاعة التهديفية لزميله المصاب الأرجنتيني سيرخيو أغويرو.

واتيحت للمهاجم البرازيلي البالغ 22 عاماً فرصة اللعب أساسياً في خط هجوم بطل انكلترا في الموسمين الماضيين أمام بيرنلي بسبب إصابة الهداف أغويرو، على أن يتكرر الأمر ذاته في "دربي" مدينة مانشستر عندما يستضيف الجار اللدود يونايتد السبت في المرحلة 16.

وسجل أغويرو الذي تعرض لاصابة في الفخذ أمام تشيلسي في المرحلة 13، تسعة اهداف في 12 مباراة في الدوري المحلي هذا الموسم.

وقال جيزوس بعد مباراة الثلاثاء "أعرف صفاتي، وأعلم قدرتي على التسجيل"، متابعاً "يجب عليّ أن أسجل عندما ألعب".

وأكد المهاجم الدولي البرازيلي أن "أغويرو يسجل في كل مرة يلعب. هذا هو طموحي" وأنه "أريد ان ألعب واسجل في كل مرة".

واعترف جيزوس أن الفوز على بيرنلي منح الـ "سيتيزنس" جرعة اضافية من الثقة، في محاولة اللحاق بالمتصدر ليفربول حيث بات يتأخر عنه في المركز الثاني المؤقت بفارق ثماني نقاط (40 مقابل 32)، بانتظار مباراة فريق "الحمر" أمام إيفرتون في "دربي ميرسيسايد".

وتابع جيزوس قائلاً "إنها (جرعة) ثقة بالنسبة لنا. هذه المرة الدوري الممتاز بغاية الصعوبة".

وختم "يتقدم علينا ليفربول بفارق ثماني نقاط. علينا أن نلعب جميع المباريات وكأنها مباراة نهائية بهدف الفوز".