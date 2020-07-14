جيرو: المثابرة لابد أن تثمر

وقال جيرو بعد المباراة "سعيد بتسجيل الهدف وسعيد بالفوز. كنا تحت الضغط بسبب معركة المركز الجيد بين الكبار".

وأضاف جيرو: "خلقنا الكثير من الفرص ولكننا فشلنا في ترجمتها إلى أهداف. استحوذنا على الكرة بطريقة جيدة أمام فريق يلعب بعمق دفاعي قوي جداً، لكنني آمنت بقدراتي وفي أن العمل والمثابرة في الأداء يمكن أن يكون مثمراً ونجحت في هز الشباك".

وحقق تشيلسي الأهم واستعاد سكة الانتصارات في توقيت مناسب كونه سيلاقي مانشستر يونايتد الاحد المقبل في نصف نهائي مسابقة كأس الاتحاد الانكليزي، قبل أن يحل ضيفاً على ليفربول بطل الدوري الأربعاء المقبل في المرحلة قبل الأخيرة من البريمر ليغ الذي سيختتمه على ارضه باستضافة ولفرهامبتون في 26 تموز/يوليو الحالي.

يذكر أن تشيلسي بلغ ثمن نهائي مسابقة الكأس القارية العريقة هذا الموسم حيث خسر أمام ضيفه بايرن ميونيخ الالماني 0-3 ذهاباً في لندن، وسيحل ضيفاً على النادي البافاري ايابا في الثامن من الشهر المقبل.