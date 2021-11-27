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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإنكليزي الممتاز

جيرارد يواصل انطلاقته الرائعة مع أستون فيلا

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الفوز الثاني توالياً لأستون فيلا مع مدربه الجديد ستيفان جيرارد.

Reuters

حقق أستون فيلا فوزه الثاني توالياً منذ أن استلم تدريبه ستيفن جيرارد إثر عودته من لندن بالفوز على كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز.

وسجل لأستون فيلا مات تارغيت (15) والاسكتلندي جون ماكجين (86) فيما أحجرز هدف كريستال بالاس مارك غويهي (90+5).

ورفع أستون فيلا رصيده إلى 16 نقطة في المركز الحادي عشر متأخرا بفارق الأهداف فقط خلف كريستال بالاس العاشر.

وضمن المرحلة ذاتها تعادل نوريتش سيتي مع وولفرهامبتون بدون أهداف، واستمر نوريتش في المركز التاسع عشر برصيد 9 نقاط مقابل 20 نقطة لوولفرهامبتون في المركز السادس مؤقتاً.
 
 

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