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تصفيات يورو 2020
الدوري الإنكليزي الممتاز

جوزيه مورينيو مدرباً جديداً لتوتنهام

أعلن نادي توتنهام الإنكليزي تعيين البرتغالي جوزيه مورينيو مدرباً له خلفا للأرجنتيني ماوريتسيو بوتشيتينو المقال من منصبه الثلاثاء.

REUTERS

وذكر النادي اللندني بأن عقد مورينيو مع توتنهام يمتد حتى نهاية موسم 2023-2024.

وقال رئيس النادي دانيال ليفي: "جوزيه هو أحد أكثر المدربين تحقيقاً للنجاحات في كرة القدم".

ولم يشرف مورينيو على أي فريق منذ إقالته من تدريب مانشستر يونايتد في 18 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وقال مورينيو: "أنا فخور للانضمام إلى ناد يملك إرثاً كبيراً وأنصار شغوفين. النوعية الموجودة في تشكيلة الفريق وفي الاكاديمية تثيرني. العمل مع هؤلاء اللاعبين هو الذي جذبني إلى هذا المشروع".

وبات توتنهام ثالث فريق انكليزي يشرف عليه مورينيو بعد تشيلسي ومانشستر يونايتد حيث قاد الأول إلى احراز اللقب المحلي ثلاث مرات والثاني إلى احراز كأس الرابطة المحلية والدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).

كما سبق له تدريب بورتو البرتغالي وقاده إلى احراز دوري أبطال أوروبا وإنترميلان الذي قاده إلى ثلاثية تاريخية عام 2010 (الدوري والكأس المحليان ودوري أبطال أوروبا). 

ويحتل توتنهام المركز الرابع عشر في الدوري المحلي ولم يفز سوى في ثلاث مباريات من أصل 12.



                  

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