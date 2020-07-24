جوردان هندرسون ينال جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي موسم 2019 – 2020 من قبل beIN SPORTS July 24, 2020 11:19 تحصل اليوم الجمعة، قائد فريق ليفربول الإنكليزي، جوردان هندرسون على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي لموسم 2019 – 2020. Reuters Congratulations, skipper 😍 👏 @JHenderson 👏 — Liverpool FC (Premier League Champions 🏆) (@LFC) July 24, 2020 الدوري الإنكليزي الممتاز ليفربول الإنكليزي جوردان هندرسون السابق منزل لاعب من فريق ليفربول يتعر اقرأ التالي آخر الأحداث July 24, 2020 11:19 جوردان هندرسون أفضل لاعب في الـ"برميرليغ" July 24, 2020 11:03 منزل لاعب من فريق ليفربول يتعرض للسرقة July 23, 2020 16:58 توقيف 13 مشجعاً على هامش احتفالاتهم في إنكلترا July 23, 2020 14:30 لقاء خاص مع ميكيل أرتيتا July 23, 2020 10:55 سولشار يعترف بالإجهاد ويعد بالتعافي قبل لقاء ليستر July 23, 2020 10:43 جماهير ليفربول تحتفل في الشوارع رغم القيود الصحية! July 23, 2020 10:37 لامبارد: "تشيلسي فاق كل التوقعات هذا الموسم" July 23, 2020 10:13 كلوب يحثّ لاعبيه على مواصلة الارتقاء بمستوياتهم July 23, 2020 00:33 كلوب: أنا سعيد ومحظوظ وهذه الكأس خاصة! July 23, 2020 00:28 صلاح يتحدث عن الكأس الغالية وفرحة لاعبي ليفربول