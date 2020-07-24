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جوردان هندرسون ينال جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي موسم 2019 – 2020

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تحصل اليوم الجمعة، قائد فريق ليفربول الإنكليزي، جوردان هندرسون على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي لموسم 2019 – 2020.

Reuters

 

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